أنباء عن استشهاد الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

2020/01/03 | 05:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفيد الانباء عن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد قوة القدس قاسم سليماني بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي....

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