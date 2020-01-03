2020/01/03 | 05:32 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي في العصائب ينفي عبر المربد أنباء اعتقال الخزعلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/03 | 05:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في العصائب ينفي عبر المربد أنباء اعتقال الخزعلي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في العصائب ينفي عبر المربد أنباء اعتقال الخزعلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).