الحشد الشعبي : واشنطن اغتالت ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني

2020/01/03 | 05:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – أعلنت هيئة الحشد الشعبي، تحالف الفصائل المسلّحة الموالية بغالبيتها لإيران والذي بات رسمياً جزءاً من القوات الحكومية العراقية، أنّ نائب رئيسها أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قتلا في “غارة أميركية” استهدفت فجر الجمعة سيارتهما في بغداد.ولم يصدر في الحال أي تعليق رسمي […]

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