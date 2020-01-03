2020/01/03 | 05:48 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد اعلام الحشد الشعبي في العراق استشهاد قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الحاج ابو مهدي المهندس بغارة امريكية استهدفت سي...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يؤكد استشهاد الجنرال سليماني والمهندس) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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