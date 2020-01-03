2020/01/03 | 05:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اعلام ‎الحشد الشعبي في العراق استشهاد قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الحاج ابو مهدي المهندس بغارة ‎امريكية استهدفت سي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‎الحشد الشعبي يؤكد استشهاد الجنرال سليماني والمهندس) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‎الحشد الشعبي يؤكد استشهاد الجنرال سليماني والمهندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).