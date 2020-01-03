صورة.. خاتم سليماني الذي دلّ على جثته

2020/01/03 | 06:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الجمعة، مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي.

وأسفرت الضربة عن تفحّم جثة سليماني والمهندس، وكان الدليل الوحيد الذي دلّ على هوية سليماني هو الخاتم الشهير الذي اعتاد على ارتدائه.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة ليد سليماني المقطوعة نتيجة الضربة ويظهر فيها الخاتم مع صور أخرى لسليماني يظهر فيها الخاتم.

خاتم سليماني

وقتل سليماني والمهندس باستهداف موكبهما قرب مطار بغداد، وحصل موقع الحرة على مجموعة من الصور والفيديوهات للموكب الذي تم استهدافه حيث قتل عدة أشخاص آخرون.

وأظهرت فيديوهات وصور سيارات تلتهمها النيران وأشلاء آدمية متناثرة على الأرض، بالإضافة إلى عملات إيرانية وأخرى سورية ومسدسات ومستندات كانت بحوزة القتلى.

وأفاد مصدر أمني أن "الحصيلة الأولية هي ثمانية قتلى"، بينهم إضافة إلى سليماني والمهندس، القيادي في الحشد الشعبي محمد رضا الجابري مسؤول تشريفات في الحشد.

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