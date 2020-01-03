2020/01/03 | 06:23 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف أمريكي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/03 | 06:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف أمريكي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف أمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).