فيديو.. احتفالات صاخبة في العراق بمقتل سليماني

2020/01/03 | 06:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت لقطات فيديو من العراق احتفالات صاخبة بعد إعلان مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أميركية استهدفت قافلة كان فيها قرب مطار بغداد الدولي.

وقتل مع سليماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ومسؤول التشريفات في الحشد الشعبي رضا الجابري، بالإضافة إلى آخرين.

وحمل متظاهرون عراقيون علما ضخما للعراق، وهتفوا ضد سليماني قائلين إن مقتله هو اقتصاص لدماء الضحايا من المتظاهرين الذين سقطوا برصاص الميليشيات الإيرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن عملية قتل سليماني تمت بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة أن سليماني كان "يخطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين وأفراد الخدمة العسكرية في العراق وفي أنحاء المنطقة".

وأضاف أن الجنرال في الحرس الثوري و"فيلق القدس" التابع له مسؤولون عن مقتل المئات من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف وإصابة الآلاف بجروح، مشيرا إلى أنه دبر هجمات على قواعد قوات التحالف في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبعد مقتل سليماني غرد ترامب على تويتر بصورة العلم الأميركي.

وأكّد الحرس الثوري الإيراني مقتل سليماني في غارة صاروخية استهدفته قرب مطار بغداد فجر الجمعة واتّهم الولايات المتحدة بالوقوف وراءها.

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