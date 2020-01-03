البنتاغون يؤكد أن ترامب أمر بـقتل الجنرال قاسم سليماني

2020/01/03 | 06:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – أكّد البنتاغون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ”قتل” الجنرال لإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل في ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة.وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّه “بناء على أمر الرئيس اتّخذ الجيش الأميركي إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الطواقم […]

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