اول صورة لشهداء جريمة امريكا في العراق

2020/01/03 | 06:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اول صورا عن الجثامين الطاهرة لشهداء الجناية الكبرى التي ارتكبتها امريكا في العراق....

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