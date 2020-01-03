قيادي في العصائب ينفي أنباء اعتقال الخزعلي

2020/01/03 | 07:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى القيادي في حركة عصائب أهل الحق، جواد الطليباوي، أنباء اعتقال الأمين العام للحركة الحق الشيخ قيس الخزعلي، من قبل قوة أمريكية.وتابع الطليباوي في تصريح له “اذا ما أقدمت […]

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