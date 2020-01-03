بأوامر مباشرة من ترامب.. نفذ جيش أميركا الهجوم الجبان

2020/01/03 | 07:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مساء الخميس أنه "بتوجيهات" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قام الجيش الأميركي بالهجوم الذي ادى الى استشهاد ...

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