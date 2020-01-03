مقتل سليماني والمهندس بهجوم لطائرات امريكية

2020/01/03 | 07:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع له قاسم سليماني في قصف أميركي، استهدف موكبه في مطار بغداد الدولي.كما أكد متحدث باسم الحشد الشعبي، فجر الجمعة، مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس في قصف استهدف موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي، بعد أن […]

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