2020/01/03 | 07:51 - المصدر: الغد برس

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اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لبحث تداعيات مقتل

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اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لبحث تداعيات مقتل سليماني

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