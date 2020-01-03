هذا ما قاله الشهيد سليماني بحق الشهيد المهندس + فيديو

2020/01/03 | 07:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اعلام ‎الحشد الشعبي في العراق استشهاد قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الحاج ابو مهدي المهندس بغارة ‎امريكية استهدفت سيا...

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