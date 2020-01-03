بعد الفيديو الصادم.. اعتقال 7 أشخاص بحادثة التحرش في مصر

2020/01/03 | 07:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- lوقفت الشرطة المصرية سبعة أشخاص متهمين بالتحرش بفتاة عشرينية اثناء سيرها في الشارع بمدينة المنصورة في دلتا النيل، حسب بيان وزارة الداخلية، الخميس، وبعد تداول فيديو صادم على مواقع التواصل […]

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