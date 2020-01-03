وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة الأميركية تتحمل تداعيات إغتيال قاسم سليماني

2020/01/03 | 07:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني “تصعيدا خطيرا”.وكتب ظريف على موقع “تويتر” إن اغتيال سليماني “تصعيد خطير للغاية […]

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