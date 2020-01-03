عاجل.. القوات الامريكية في العراق ودول الخليج تدخل حالة التأهب القصوى

2020/01/03 | 08:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكدت مصادر مطلعة ان القوات الامريكية في العراق ودول الخليج العربي قد دخلت حالة التأهب القصوى بعد تنفيذ عملية اغتيال قائد الحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.وهددت قوات الحرس الثوري بالرد على مقتل سليماني فيما التقت قياداتها بالمرشد الاعلى علي خامنئي بانتظار التوجيهات بطبيعة الرد.وذكرت المصادر […]

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