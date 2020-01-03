مجلس الأمن الايراني يدرس الرد وظريف: اغتيال سليماني “تصعيد خطر للغاية وطائش”

2020/01/03 | 08:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطة من سي ان ان الامريكية لقصف سيارة الجنرال سليماني طهران-(أ ف ب) – الزمان – حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أنّ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة أميركية في بغداد فجر الجمعة بأمر من الرئيس دونالد ترامب، يمثّل “تصعيداً خطيراً للغاية ومتهوّر”.وقال […]

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