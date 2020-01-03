الحشد الشعبي يؤكد مقتل المهندس وسليماني بالغارة الأمريكية على مطار بغداد

2020/01/03 | 08:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، مقتل نائب رئيس الهيئة ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني، بالضربة الجوية الامريكية.

وقال اعلام الحشد في بيان مقتضب، تلقت "الغد برس" نسخة منه "استشهد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الجنرال قاسم سليماني، باعتداء صاروخي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي".

يأتي ذلك بعد قصف نفذّه طيران مروحي بعد عملية قصف صاروخي، في وقت تحدثت فيه خلية الإعلام الأمني عن "سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي ما أدى إلى احتراق عجلتين اثنين وإصابة عدد من المواطنيين".

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