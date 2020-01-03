شاهد ابو مهدي المهندس يتمسك بالحشد حتى الشهادة

2020/01/03 | 08:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس يتحدث فيه عن تمسكه بالحشد الشعبي حتى الشهادة....

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