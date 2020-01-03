القصة الكاملة لاغتيال سليماني والمهندس.. لم تبقَ منهما سوى الأشلاء

2020/01/03 | 08:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ضرباتٌ دقيقة تستهدف موكباً من #السيارات عند مغادرتها صالة مطار #بغداد وتدمرها بالكامل، ليبدأ الحديث عن مقتل قيادات في #الحشد_الشعبي وشخصيات كبيرة ترتبط بإيران وحزب الله […]

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