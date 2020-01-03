الحشد الشعبي: استشهاد المهندس وسليماني بغارة امريكية ببغداد

2020/01/03 | 08:44 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية ببغداد.

وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "نائب رئيس هيئة الحشد الحاج ابومهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني استشهدا بغارة امريكية استهدف عجلتهم على طريق مطار بغداد الدولي".

وكان مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن ثلاثة صواريخ سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، ما ادى الى وقوع اصابات وحرق عجلتين.





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