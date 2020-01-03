كيف تفاعل أعضاء في الكونغرس مع مقتل سليماني؟

2020/01/03 | 08:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي خبر مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أميركية استهدفت موكبا كان فيه قرب مطار بغداد الدولي، ترحيبا بين الشيوخ والنواب الأميركيين.

وعبّر أغلب نواب الحزب الجمهوري عن تأييدهم للعملية العسكرية التي انتهت بمقتل اثنين من بين أكبر عملاء إيران في المنطقة، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس.

وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية الرجلين ضمن قائمتها للإرهاب، بسبب رعايتهما لأعمال إرهابية في مناطق مختلف من العالم ولا سيما سوريا والعراق.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريتش، قال إن مقتل سليماني "يشكل فرصة للعراق من أجل تحديد مستقبله بعيدا عن سيطرة إيران."

وهنأ ريتش في بيان الرئيس دونالد ترامب على نجاح العملية مؤكدا أن سليماني كان مسؤولا عن برنامج الأسلحة الذي أدى إلى قتلى وجرحى وأن العدالة تحققت اليوم.

السيناتور الديمقراطي كريس مورفي أكد في تغريدة على تويتر أن سليماني كان عدوًا للولايات المتحدة، لكنه تساءل عما إذا كانت القوات الأميركية قتلت سليماني "دون إذن مجلس الشيوخ".

وكتب مورفي متسائلا "هل اغتالت الولايات المتحدة ومن دون تفويض من الكونغرس، ثاني أقوى شخص في إيران، مع العلم أن ذلك قد يعني اندلاع حرب إقليمية ضخمة محتملة؟".

في المقابل، قال النائب الجمهوري لي زلدن بعد مقتل سليماني إن "أيام قتل الجنود الأميركيين في ساحة المعركة والإفلات من العقاب قد انتهت".

نفس الموقف عبر عنه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي كتب تغريدة أثتى فيها على ما قامت به القوات الأميركية ردا على اقتحام سفارتها في بغداد العراقية.

وكتب ليندسي "ما قام به الرئيس ترامب وجيشنا رد مباشر على العدوان الإيراني الذي نظمه الجنرال سليماني ووكلاؤه".

وفي تغريدة أخرى خاطب فيها النظام الإيراني كتب غراهام " إلى الحكومة الإيرانية أقول إذا كنتم تريدون البقاء في تجارة النفط، اتركوا أميركا وحلفاءها وتوقفوا عن رعاية الإرهاب في العالم".

السيناتور الجمهوري ميت رومني ذكر بأن قاسم سليماني كان إرهابيًا فاسدًا وراح ضحيته مئات الجنود الأميركيين.

وثمّن رومني جهود عناصر القوات المسلحة والاستخبارات "الذين نفذوا هذه العملية الناجحة" حسب وصفه.

وأضاف في تغريدة على تويتر "التحديات المتزايدة التي تواجه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تحتم عليها صياغة ومتابعة استراتيجية متماسكة لحماية مصالحها الأمنية في المنطقة".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اكتفى بنشر صورة للعلم الأميركي كردة فعل عن خبر مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس الذي نفذ بأمر منه، إثر الاعتداء على السفارة الأميركية في بغداد.

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