2020/01/03 | 08:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

عد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، بأنه أمر "خطير للغاية"، مشيراً إلى أن "شجرة المقاومة" في المنطقة والعالم ستكون أكثر قوة.

ودان ظريف في بيان أوردته وسائل إعلام إيرانية، إن بشدة "العمل الارهابي والاجرامي الذي قامت به القوات الامريكية وأدى الى استشهاد الجنرال قاسم سليماني"، مضيفا ان "خبث وحماقة القوات الأمريكية الإرهابية في اغتيال الجنرال سليماني سيجعل بلا شك شجرة المقاومة في المنطقة والعالم أكثر قوة".

واكد ان الخارجية الايرانية "ستسخر جميع طاقاتها السياسية والقانونية والدولية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي لمحاسبة النظام الإرهابي الأمريكي على هذه الجريمة الصارخة".

وفي تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، قال ظريف، إن "الإرهاب الدولي الامريكي واستهداف واغتيال الجنرال سليماني بوصفه القوة الأكثر تاثيراً في محاربة داعش والنصرة والقاعدة أمر خطير للغاية و تصعيد أحمق".

وأكد ان الولايات المتحدة الامريكية "تتحمل مسؤولية جميع عواقب مغامراتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: اغتيال سليماني أمر خطير وتصعيد أحمق سنحاسب النظام الإرهابي الأمريكي عليه) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف: اغتيال سليماني أمر خطير وتصعيد أحمق سنحاسب النظام الإرهابي الأمريكي عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).