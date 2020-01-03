"فوكس نيوز": القوات الأميركية في المنطقة تدخل حالة الإنذار القصوى

2020/01/03 | 08:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت قناة "فوكس نيوز" أن القوات الأميركية في المنطقة تدخل حالة الإنذار القصوى عقب استشهاد اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس....

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