2020/01/03 | 08:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نشرت مصادر متنوعة، اليوم الجمعة، عددا من الصور لعملية قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، في بغداد.

وتظهر هذه الصور أوراقا نقدية من العملة الإيرانية وكتابا باللغة الفارسية، كما تظهر الصور أشلاء، وبنادق متفحمة من طراز "كلاشنيكوف".

أما الصورة التي قادت إلى معرفة جثة سليماني التي كانت متفحمة ومقطعة إلى أشلاء، فكانت يده وهي تحمل خاتما مميزا، كان قائد فيلق القدس يعرف بارتدائه دائما.

وبثت وكالة "رويترز" في وقت لاحق صورا تظهر مركبات مشتعلة بالنيران قرب مطار بغداد الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. الصور الأولى لمقتل سليماني والمهندس) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. الصور الأولى لمقتل سليماني والمهندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).