مقتل سليماني يقفز بأسعار النفط

2020/01/03 | 08:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قفزت أسعار النفط، صباح اليوم الجمعة، في الأسواق الآسيوية فور شيوع خبر مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وارتفع سعر برميل النفط الخام الخفيف تسليم شباط بنسبة 4.3% في التعاملات الإلكترونية ليصل إلى 63.84 دولاراً، وفق وكالة "فرانس برس".

وارتفع سعر برميل خام برنت تسليم اذار بنسبة 4.4% ليصل إلى 69.16 دولاراً.

ويعزز مقتل سليماني الذي جاء بغارة أميركية والمخاوف في الأسواق من تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران من احتمال رفع أسعار النفط بشكل أكبر.

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