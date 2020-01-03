2020/01/03 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هشام_حمدي في زمن يعيش فيه العالم العديد من التحديات المعقدة تتصارع الدول فيما بينها تحت عناوين سياسية قد تكون منطلقاتها اقتصادية.يتم فيها ملاحظة استخدام القوة العسكرية دون معاينة ولحظ الأدوات الأخرى التي يمكن ان تكون أشد خطورة، فالحرب الصلبة أو العسكرية أو التي تعتمد على أدوات القوة الخشنة كانت ولا تزال المعنى الوحيد الذي تعرفه الشعوب حول الحروب دون ان تلتفت الى حقيقة منظومة الحرب الناعمة أو القوة الناعمة ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هشام حمدي - الجيل الخامس من الحروب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#هشام حمدي - الجيل الخامس من الحروب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).