الحرس الثوري الايراني يؤكد مقتل قاسم سليماني بقصف اميركي في بغداد

2020/01/03 | 09:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الجنرال قاسم سليماني في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف خلال اتصال هاتفي أن الجنرال قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأميركية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب […]

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