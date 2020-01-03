ضربة جوية تقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد

2020/01/03 | 09:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم استهداف موكب سليماني والمهندس ومن يرافقهما بينما كانوا يهمون الخروج من مطار بغداد الدولي، بحسب مصادر أمنية – صورة: وسائل اعلام ايرانية

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