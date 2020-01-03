أول تعليق من الخامنئي على حادثة اغتيال سليماني والمهندس

2020/01/03 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أصدر المرشد الأعلى للثورة الإيراني علي الخامنئي، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، تعليقاً بشأن حادثة غتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال الخامنئي في رسالة وجهها بعد اغتيال سليماني والمهندس حصلت عليها (بغداد اليوم)، إن "ها قد حلّق لواء الإسلام العظيم وشامخ القامة إلى السماوات، لقد عانقت ليلة أمس أرواح الشهداء الطيّبة روح قاسم سليماني الطاهرة، إنّ سنوات من الجهاد الخالص والشّجاع في ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم، وأعوام من تمنّي الشّهادة في سبيل الله بلّغت أخيراً سليماني العزيز هذه المنزلة الرّفيعة إذ سُفكت دماؤه الطاهرة على يد أشقى أفراد البشر على وجه الأرض.



إنّني أتقدّم بأسمى آيات التبريك لصاحب العصر والزّمان بقية الله الأعظم (أرواحنا فداه) ولروحه الطاهرة وأعزّي الشّعب الإيراني.



لقد كان نموذجاً بارزاً للناهلين من فيض الإسلام ومدرسة الإمام الخميني، فقد أمضى جُلّ عمره بالجهاد في سبيل الله.



الشّهادة كانت جزاء مساعيه الحثيثة طوال كلّ هذه الأعوام.



سوف لن يتوقّف عمله ونهجه برحيله بحول وقوّة من الله ولن يبلغ طريقاً مسدوداً، لكنّ الانقام الشّديد سيكون بانتظار المجرمين الذين تلوّثت أيديهم القذرة بدمائه ودماء سائر شهداء حادثة الليلة الماضية، الشهيد سليماني شخصيّة مقاومة دوليّة وإنّ جميع أنصار المقاومة يطالبون بالثأر لدمه.



فليعلم جميع الأصدقاء-والأعداء أيضاً- أنّ نهج الجهاد في المقاومة سيستمرّ بدوافع مضاعفة وأنّ النّصر الحاسم سيكون حليف مجاهدي هذا المسار المبارك، فقدان قائدنا المضحّي والعزيز مرير لكنّ استمرار النّضال وتحقيق النّصر النهائي سوف يكون أشدّ مرارة على القتلة والمجرمين".

وأضاف: "سوف يُكرّم الشعب الإيراني اسم وذكرى الشهيد رفيع الشأن الفريق قاسم سليماني والشهداء الذين كانوا معه خاصّة مجاهد الإسلام الكبير السيّد أبو مهدي المهندس وإنّني أعلن الحداد في البلاد لثلاثة أيّام وأتقدّم بأسمى آيات التبريك والعزاء لزوجته الكريمة وأبنائه الأعزّاء وسائر أقربائه".

بغداد اليوم-متابعة

رد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، على اغتيال الجيش الأمريكي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، مشيراً الى أن "واشنطن تتحمل جميع عواقب هذه المغامرة المارقة".

وقال

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجيش قتل قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب "كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج".

وذكرت الوزارة أن سليماني أقر الهجمات عل

بغداد اليوم ـ بغداد

اصدر الحشد الشعبي، فجر الجمعة، بياناً اكد فيه اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني قرب مطار بغداد.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نائب رئيس هيأة الحشد الشعب

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