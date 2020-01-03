مطار بغداد يعود للعمل بعد ساعات من اغلاقه نتيجة القصف ليلة امس

2020/01/03 | 09:16 - المصدر: السومرية نيوز

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مطار بغداد الدولي يعود الى الخدمة بعد ساعات من اغلاقه نتيجة القصف ليلة امس

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