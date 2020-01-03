مكتب العامري والخزعلي ينفيان خبر اعتقالهما من القوات الاميركية

2020/01/03 | 09:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد المكتب الاعلامي للامين العام لمنظمة بدر، اليوم الجمعة انه لا صحة لاعقال امين عام المنظمة هادي العامري من القوات الاميركية.

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