مقتل المهندس وسليماني بقصف استهدف عجلتهما على طريق مطار بغداد

2020/01/03 | 09:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفادت مصادر في إعلام الحشد الشعبي ، اليوم الجمعة، باستشهاد نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بقصف استهدف عجلتهما في بغداد.

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