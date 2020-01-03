أول تعليق لترامب على اغتيال سليماني والمهندس

2020/01/03 | 09:24 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة تحتوي على العلم الأمريكي فقط، دون أي تعليق، بعد الإعلان عن اغت...

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