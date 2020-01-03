2020/01/03 | 09:24 - المصدر: سومر نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أول تعليق لترامب على اغتيال سليماني والمهندس) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة تحتوي على العلم الأمريكي فقط، دون أي تعليق، بعد الإعلان عن اغت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أول تعليق لترامب على اغتيال سليماني والمهندس) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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