2020/01/03 | 09:24 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أفادت مصادر في إعلام الحشد الشعبي ، اليوم الجمعة، باستشهاد نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهن...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اغتيال المهندس وسليماني بقصف استهدف عجلتهما على طريق مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اغتيال المهندس وسليماني بقصف استهدف عجلتهما على طريق مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).