هذا ما كشفته عملية استهداف الشهيدين اللواء سليماني والمهندس

2020/01/03 | 09:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح هاشم الحيدري القيادي في جبهة المقاومة الاسلامية في بغداد في حوار مباشر مع قناة العالم ، ما كشفته عملية استهداف الشهيد اللواء قاسم سليماني وابو م...

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