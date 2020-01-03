طهران تحمل واشنطن تبعات استشهاد سليماني

2020/01/03 | 09:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّلت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، واشنطن مسؤولية التبعات التي ستنتج عن عملية اغتيال قائد فيلق قدس اللواء قاسم سليماني.

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