ابراهيم الجندي - 9 - أسباب نزول القرآن .. بشرية !!

2020/01/03 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة التاسعة : المائدة 87 - 99(87) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ1- سبب النزول : أن أبو بكر الصديق ، عليّ بن ابي طالب ، ابن مسعود ، عبد الله بن عمر ، أبو ذَرّ الغِفَاريّ ، المِقْدَاد بن الأسود ، سَلْمان الفارسيّ وآخرين ..اجتمعوا في دار عثمان بن مَظْعُون ، واتفقوا على صيام......

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