الحشد الشعبي ينعى ابو مهدي المهندس بعد مقتله بغارة اميركية في بغداد

2020/01/03 | 09:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة ان نائب رئيسها أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قتلا في “غارة أميركية” استهدفت فجر الجمعة سيارتهما في بغداد.وذكرت مصادر امنية ان قصفا اميركيا استهدف موكب سيارات للحشد الشعبي قرب مطار بغداد الدولي في وقت تشهد المنطقة تصعيدا كبيرا في المواجهة الدائرة […]

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