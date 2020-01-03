مستشار روحاني: من يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران عليه تحمل التبعات

2020/01/03 | 09:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا اليوم الجمعة، تعقيبا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية، أن من يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران عليه تحمل تبعات عمله.

وأكد مستشار الرئيس الإيراني، أن ترامب أدخل المنطقة في أخطر ظروفها، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل تبعات خطوتها.ومن المنتظر أن يعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بعد قليل اجتماعا طارئا، لدراسة طبيعة الرد على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وكتب محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، عبر "تويتر" صباح اليوم، أن "إيران ستنتقم بشدة من الولايات المتحدة لمقتل سليماني".





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