الصور الأولى لمقتل قاسم سليماني والمهندس بضربة أمريكية

2020/01/03 | 09:34 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد فيلق القدس قاسم سليماني وهو يرتدي خاتمه الى جانب صورة تظهر أشلاءه مع بقاء خاتمه – صورة: وسائل إعلام إيرانية

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