مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في قصف أمريكي قرب مطار بغداد

2020/01/03 | 09:36 - المصدر: فرانس 24

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قتل الجنرال الإيراني الواسع النفوذ قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي الموالي لطهران، أبو مهدي المهندس، فجر الجمعة في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

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