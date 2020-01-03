شاهد.. فيديو يوثق لحظة استهداف قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في بغداد

2020/01/03 | 09:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت “يس عراق” على تسجيل مصور يظهر عملية استهداف طائرة اميركية مسيرة لنائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من اليوم، أن الجيش اغتال قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني بناء على […]

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