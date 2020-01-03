بايدن بشأن مقتل سليماني: ترامب ألقى إصبع ديناميت في برميل بارود

2020/01/03 | 09:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انتقد المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، اليوم الجمعة، اصدار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أمر قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، معتبرا ذلك بأنه أشبه بإلقاء إصبع ديناميت في برميل بارود.

وقال بايدن في بيان، إن "أحدا من الأمريكيين لن يحزن لمقتل سليماني، الذي دعم الإرهاب وزرع الفوضى وكان يستحق أن يجلب إلى العدالة لجرائمه ضد القوات الأمريكية وآلاف الأناس الأبرياء في المنطقة".

وتابع "تقول الإدارة الأمريكية إن هدفها ردع إيران عن شن مزيد من الهجمات، لكن هذا العمل على الأرجح سيسفر عن نتيجة عكسية..



الرئيس ترامب ألقى إصبع ديناميت في برميل بارود، وعليه أن يفسر للشعب الأمريكي ما هي الاستراتيجية والخطة لتأمين قواتنا وموظفي السفارات، وشعبنا ومصالحنا سواء في الداخل أو الخارج، وشركاءنا في المنطقة وخارجها".

وأضاف: "لا شك أن إيران سترد..



قد نكون على شفا اندلاع نزاع كبير في الشرق الأوسط"، معبرا عن مخاوف من أن إدارة ترامب ربما لم تفكر مليا في تبعات تصرفاتها.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت أن الجيش قتل سليماني بناء على توجيهات الرئيس ترامب "كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج".

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