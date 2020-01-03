تفاصيل الرحلة الاخيرة لسليماني

2020/01/03 | 09:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وآخرين بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي مساء أمس الخميس.

وقالت الصحيفة أن "موكبا كان فيه الرجلان تعرض لقصف صاروخي بواسطة طائرة من دون طيار، نفذته قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأميركية".

ونوهت إلى أن "الضربة جاءت في أعقاب تحذير صدر من وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بعد ظهر يوم امس الخميس لإيران من أن الجيش الأميركي سيشن ضربات وقائية ضد الميليشيات التي تدعمها في العراق وسوريا إذا وجدت إشارات على أن هذه الميليشيات تخطط لمزيد من الهجمات ضد القواعد والعسكريين الأميركيين في المنطقة.

وبينت ان "الضربة الأميركية استهدفت سيارتين كانتا تقلان سليماني وعددا من قيادات الفصائل الموالية لإيران في العراق بينما كانوا يغادرون مطار بغداد الدولي.

وقال مسؤولون أميركيون إن "السيارتين تعرضتا للعديد من الضربات الصاروخية أطلقتها الطائرة المسيرة، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص من بينهم سليماني والمهندس ومسؤول التشريفات في الحشد الشعبي رضا الجابري".

وقال جنرال في قيادة العمليات المشتركة في بغداد، رفض الإفصاح عن هويته، إن "طائرة قادمة من سوريا كانت تقل الجابري وسليماني حطت في مطار بغداد".

والجدير بالذكر أن وكالة "إيرنا" الايرانية للأنباء ذكرت أن "سليماني كان قادما من بيروت وليس سوريا عند مقتله".

الجنرال العراقي ذكر أيضا أن "سيارتين وقفتا أسفل الطائرة التي حطت في المطار وأقلت سليماني"، مشيرة إلى أن "المهندس كان في واحدة منهما، ولدى مغادرة السيارتين المطار، تعرضتا للقصف الصاروخي".

ولفتت الصحيفة إلى أن "المطار كان قد تعرض لقصف سابق قبل ساعات من هذا القصف، شمل إطلاق ثلاثة صواريخ لكنه لم يؤد إلى وقوع إصابات".

وقد أفادت مصادر بأن "من بين القتلى في الهجوم الصاروخي الثاني صهر قاسم سليماني (إيراني الجنسية) وصهر عماد مغنية (القائد في حزب الله اللبناني الذي قتل في سوريا)".

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