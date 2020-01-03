امين عام النجباء يتوعد اميركا برد ثأري يدفعها للندم

2020/01/03 | 09:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​​​​​​​اصدر الامين العالم لحركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي بيانا نعى فيه استشهاد قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الحاج ابو م...

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