محمد زكريا توفيق - باثر بانشالي (أغنية الطريق)

2020/01/03 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق هو فيلم هندي من إخراج وإنتاج "ساتياجيت راي" عام 1955م.أثناء زيارته لمدينة لندن، شاهد الفيلم الإيطالي "سارق الدراجة" من إخراج فيتوريو دي سيكا، والذي يمثل الواقعية الجديدة، فأعجب بواقعيته وموضوعه.لذلك قرر راي أن يكون مخرجا، وبدأ بفيلم "باثر بانشالي" على هذا النمط.أخذ راي رواية الأديب البنغالي "بيبهوتيهوهان بانديوباديهاياي" التي كتبها عام 1928م، لعمل الفيلم.تكاليف الإنتاج كانت مشكلة طول ا......

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