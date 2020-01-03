محمد الحنفي - حامل الخنجر... يغرس خنجره... في صدر.... الشهيد عمر...

2020/01/03 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي جاء الظلام...وفيه...جاء الظلامي...ليغرس خنجره...في صدر...أي مناضل...ليسدد...مسدسه...نحو رأس...أي مناضل...حتى تتراجع...المناضلات الوفيات...حتى يتراجع...المناضلون الأوفياء...عن فعل النضال...عن أن يصرن...وفيات...عن أن يصيروا...أوفياء...إلى الحركة...إلى العمال / الأجراء...إلى الكادحات...إلى الكادحين...إلى الشعب......

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