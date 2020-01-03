مطار بغداد يعود الى الخدمة بعد ساعات من اغلاقه نتيجة القصف ليلة امس

2020/01/03 | 10:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … افاد مصدر امني، الجمعة، بعودة مطار بغداد الدولي الى العمل بعد ساعات من اغلاقه نتيجة القصف ليلة امس.وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “مطار بغداد الدولي يعود الى الخدمة بعد ساعات من اغلاقه نتيجة القصف ليلة امس”.وكان مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن ثلاثة صواريخ سقطت […]

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